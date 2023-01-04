台中慈濟醫院春節慢箋提前10天領藥，讓慢性病患者可安心過春節。(慈濟醫院提供)

2023年農曆春節假期特別長！台中慈濟醫院指出，民眾忙著大掃除、採買年貨外，慢性病人用藥也要備足，避免春節期間發生斷藥；慢箋領藥日若落在1月20日至29日期間，可提前十天，從1月10日起到醫院領藥備用。藥師沈逸婷提醒，慢性病人春節飲食要忌口，注意用藥安全才能安心過春節。

沈逸婷表示，往年常見慢性病人忘記提前領藥的個案，尤其今年春節假期特別長，健保署已經安排1月20日小年夜到29日大年初八領藥期間的慢性處方箋，提早到1月10日起開放領藥；家有慢性病人的朋友，一定要注意藥品數量是否足夠，年節如安排出遊，除慢性病人藥品外，保命急救藥物也不能忽略。

沈逸婷說，傳統習俗常訛傳不在年節吃藥，可祈求健康，但慢性病人自行停藥或斷藥，可能加劇病情，反而因迷信而受害。尤其長期服用抗排斥藥（免疫抑制劑）的器官移植病人，務必備好足夠藥品，10天連假不斷藥。如心臟病人減緩心絞痛使用的硝化甘油舌下錠，或氣喘病人發作時需要的支氣管擴張劑，務必隨身攜帶以備緊急之用。

沈逸婷囑咐慢性病人：「食物不忌口，小心影響藥效！」她表示，食物組成比例會影響腸胃道對藥物的吸收，吸收程度改變會造成藥物血中濃度上升或下降；長期服藥的鄉親，應減少大量油炸食物或大魚大肉，最好保持與平常相同的飲食習慣。

沈逸婷強調，冬季柑橘類水果如葡萄柚、橘子等會影響藥物代謝，也要避免大量食用。只要維持正常用藥、注意均衡飲食與放假期間的充足睡眠，慢性病人就能健康快樂過好年。萬一春節期間身體不適，也千萬不要忌諱就醫，錯過黃金治療時間。