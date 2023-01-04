國民黨候選人王鴻薇昨透露，在登記參選時選委會便調查意願，她也勾選願採辯論制。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

今政見發表會僅採一輪發言！吳怡農找「他」陪掃街 王鴻薇酸：最後會不會找蔡英文站台？

台北市第3選區立委補選8日投開票，今下午舉行公辦政見會，國民黨候選人王鴻薇昨透露，在登記參選時選委會便調查意願，她也勾選願採辯論制，但最後仍變成1輪15分鐘發表政見，非常可惜，她今受訪時強調，吳怡農是否迴避，應該對外界說清楚。

王鴻薇今在國民黨立委賴士葆、北市議員陳炳甫陪同下，進行車隊掃街，她受訪時表示，政見會變成每人1輪15分鐘的發言，非常可惜，因為其實登記參選時，選委會有詢問要不要參加政見發表會、要採取什麼形式，而她第一時間就勾選要採取辯論，最後卻變成只有1輪15分的發言。

王鴻薇說，記得吳應該比她早登記，大家可以了解一下，吳登記時是不是勾選只用一輪發言，是不是第一時間就拒絕、迴避辯論，這也是吳要對外界說清楚的部分，否則照理說，如果候選人都願意的話，就可以看到政見發表會以辯論方式呈現。

至於吳怡農今找來民進黨代理主席陳其邁合體拜票，王鴻薇則表示，各候選人要找什麼政治人物合體，她都予以尊重，不過她話鋒一轉，酸說吳怡農是小英男孩，由蔡英文總統徵召參選，不知道最後會不會找蔡總統站台？