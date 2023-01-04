行政院規劃超徵稅收的1800億中預留400億因應不時之需，其餘1400億每人發6千元現金。雲林縣長張麗善今天受訪時對發放現金議題表示，他第一時間就主張還税於民，最好還可以在過農曆年前發放，讓民眾這次過年可以感受到政府的照顧。

張麗善今天與國民黨立委林文瑞於立法院推廣雲林茂谷柑，中國大陸禁止柑橘類輸陸，茂谷柑也受到影響，張麗善表示，雞蛋不要放在同個籃子，去年雲林多項農產已經轉向東南亞市場，包括茂谷柑、柳丁、高麗菜、西洋芹、紅蘿蔔等，已經銷往新加坡、馬來西亞達187公噸。

對於近期熱議的還税於民話題，張麗善表示，她一開始就主張超徵的稅收應該要還税於民，因為疫情期間，經濟慘澹，民生困苦，蔡總統說錢要用在刀口上，讓民眾好好度過年關的及時雨，也算用在刀口上。

張麗善也建議，最好可以在過年前就發放，過年老百姓開銷比較大，如果能夠在過年前發放，民眾感受會更深，會感受到政府體恤民眾，政府這時候可以像及時雨，給民眾一點照顧，感受會特別不同。