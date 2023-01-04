若以高陽性率、低陽性率推估，入境後產生的中症、重症將分別介於38～75、22～44人之間，佔加護病房（ICU）量能0.4~0.8％。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

再過不久就是新春佳節，不少台商都趁著這段時間返鄉。公衛學者預估，春節期間將有3萬名台商自大陸入境，若以高陽性率、低陽性率推估，入境後產生的中症、重症將分別介於38～75、22～44人之間，佔加護病房（ICU）量能0.4~0.8％。不過專家提醒台商的家人要保護好自己，應把握返台前1～2周黃金周，接種疫苗，提升保護力。

公衛學者林庭瑀指出，新春期間，預計將有3萬名台商入境台灣。研究團隊以2種情境進行模擬，依義大利對大陸入境者檢出5成的陽性率來看，3萬名台商中將出現75例中症、44例重症個案，佔ICU量能0.8％；依台灣元旦檢出的25％陽性率推估，則會產生38例中症、22例重症，佔ICU量能0.4％。

國內現行ICU照護量能約為每10萬分之31，即7300床，新冠肺炎所需的量能佔9％。台大公衛學院教授陳秀熙表示，依前述結果推論，台商春節返台團圓，對於台灣醫療量能產生衝擊不大，但家人則要更保護好自己。

根據指揮中心現行規範，大陸4點直航入境者，須實施落地唾液PCR採檢，陽性者必須接受5＋n，陰性則接受0＋7自主防疫政策。而自港澳轉機者，6日起須檢附2日內PCR檢驗報告，或1日內快篩報告。為順利促成台商返台團聚，緩解在台親友對潛在健康風險疑慮，陳秀熙建議在台家人、密切接觸者把握新年返台1～2周前黃金周，施打疫苗提升保護力。已感染或接種疫苗3個月以上者，也應接種雙價疫苗，為新春聚會做足準備。

對於規劃出國旅遊者，陳秀熙提醒，目前流行主要株為BA.5（過去遍佈全球，現以大陸最嚴重）、BF.7（大陸）、BQ.1（歐洲及美國）、XBB（東南亞）、XBB.1.5（美國）、BA.2.75（大洋洲），建議把握出國1～2周前施打疫苗，提升免疫保護力。