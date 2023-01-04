長者透過健檢回診看報告，醫師給予適當治療與衛教。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

因應人口高齡化，花蓮為老人免費健康檢查，即日起在全縣13鄉鎮市衛生所，安排81場次健檢活動，設籍花蓮縣65歲以上長者及55歲以上原住民長者，都可享有免費健康檢查，透過健檢了解自身健康狀況，長者回診看報告時，給予適當的治療和衛教，為長者健康把關。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣早在2011年創全國之先，推出「長者免費健康檢查服務」，10年間受惠長者高達102978人次，今年持續辦理這項長輩福利政策，同時，也藉由社區健檢活動，將醫療團隊帶進社區、部落服務，就近為民眾健康把關。

長者健檢項目，包含血液、血糖、肝功能、甲狀腺功能檢查、失智症相關檢驗、貧血等檢測，其中，並對長者血液中的維他命D進行檢測。因研究顯示年長者肌膚合成維他命D的效率較差，加上疫情因素長時間待在家或飲食攝取不足等，容易造成骨質疏鬆及骨折。

除了長者免費健康檢查，朱家祥也提醒， 40至64歲成人，每3年可做1次免費健康檢查；35歲以上小兒麻痺患者，每年1次免費健康檢查；另外，還有四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）、B、C型肝炎篩檢(年滿45歲至79歲之民眾可終身接受一次篩檢服務；原住民為40-79歲），請民眾把握自身權益。

符合健康檢查民眾，可攜帶身份證及健保卡前往衛生所或與衛生局訂有合約的9家醫療機構，接受免費長者健康檢查服務。衛生局說，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站「長者健檢暨社區整合性預防保健」查詢。