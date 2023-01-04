去年九合一大選民進黨慘敗，各界疾呼內閣改組，民進黨代理主席陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌留任，蘇貞昌表示備感溫暖。陳其邁今指出，蘇是認真打拚的院長，他建議增加新血，對於政局穩定、改革都有幫助，內閣改組是總統職權，充分尊重總統基於全盤的考量做內閣的布局。

蘇貞昌昨說，陳其邁在沉默螺旋的效應下，願意出來講話，讓他備感溫暖，也請大家給行政團隊一些肯定的溫暖，他也提到，院長的任免是總統額的職權，請大家尊重。

陳其邁今上午陪同民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農車掃前受訪說，自己擔任過蘇揆的副院長，也了解蘇是認真打拚的院長，團隊也努力，敗選的原因有很多，民進黨正在從地方到中央，大家都來進行檢討。

陳其邁指出，內閣在面對整個變局，不管是因應變局的調整，像是增加一些新血、年輕的閣員，學有專精的閣員可以加入，對於整體不管是政局穩定、持續推動改革都有幫助，站在黨主席立場，內閣改組是總統職權，這部分充分尊重總統基於全盤的考量做內閣的布局。