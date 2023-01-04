高雄39歲的黃子洋2021年12月26日晚間酒駕後駕著BMW行徑河東路與國民街口時，高速撞上林姓一家4口，釀成1死3重傷的悲劇。（本報資料照片）

高雄39歲的黃子洋2021年12月26日晚間酒駕後駕著BMW行徑河東路與國民街口時，高速撞上林姓一家4口，釀成1死3重傷的悲劇。4日高雄高分院執行二審，林男開完庭後，在法庭外表示，希望在民主的國家內，鑑於先前酒駕死亡的案例，能夠重視酒駕殺人的嚴重性，並怒喊「酒駕要誰零容忍？」；林先生也提出3點訴求，盼蔡英文總統與賴清德副總統、民進黨代理黨主席陳其邁能重視。

2021年12月26日晚間，林男一家4口跨越愛河旁的路口，黃男酒後駕駛著BMW，以時速93公里撞上林姓一家4口，范姓妻子當場傷重不治，林男則全身多處骨折，15歲大女兒全口牙被撞斷、雙腿骨折，14歲小女兒也重傷，而黃男酒測值高達1.24毫克。目前林男仍須復健，而小孩已回歸校園生活。

黃男過去曾有2次酒駕肇事紀錄，2022年2月15日一審時黃男曾在法庭上下跪磕頭，並用多種說法強調自己是堅持不酒駕的人，但那天也不知道自己怎麼了，還釀成如此的天倫悲劇。

黃男強調自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失，盼能夠與林家「和解」。高雄地方法院2022年7月1日，宣判一審依酒駕致死罪，判黃男有期徒刑7年10月，全案上訴高雄高分院；民事部分，判黃男須賠3549萬餘元。

4日高雄高分院執行二審開庭，林男坐著輪椅出法庭時，林男表示，其實一審訴求判死刑他也知道不可能，在台灣並沒有法官做過這樣的判決，但只是希望依照檢察官起訴的殺人罪去做判刑，至於刑度考量依照法院來做結果。

林男怒指，黃男從路口的違規行為，再到犯後辯解的態度、脫產等行為，都不應該讓這樣的酒駕累犯不用殺人罪輕判；一般社會大眾對酒駕真的覺得很灰心，政府不立法把酒駕殺人事實改成殺人罪，以實務上已經有這些酒駕殺人先例，卻也沒有辦法構成殺人罪的判決，難道真的要再像當初柯媽媽一樣奮戰才可以嗎？

林男也怒喊，社會大眾到底要「酒駕零容忍多久？」、「是要誰容忍？」，難道國民沒有辦法免於生命威脅的恐懼嗎？在自由民主的國家裡，這樣的立法精神道到底要怎樣才能保護一般民眾？

林男表示，當時法務部部長蔡清祥推動2年要修法把酒駕致死改成殺人罪，至今仍無效，因此要求陳其邁或賴清德副總統表示決心，能夠讓酒駕致死罪比照同志人權的同婚法修法的高效率，一律以殺人罪判決，讓「酒駕零容忍」不要只是淪為口號而已。

林男也提到，當時蔡英文總統因此案件，修法加重酒駕罰款，去年追繳酒駕罰款雖成效斐然，但這些罰款全入國庫，並沒有提供來協助被酒駕者殘害的被害者家屬；長期的法律訴訟費用、大筆醫療費及都導致被害者生活困難，只能透過透過民間團體或熱心民眾樂捐提供協助。

林男最後表示，請陳其邁市長或賴清德表示決心，在2024大選前由執政黨立委提案，修法動員執政黨立法委員過半數的優勢，將有酒駕肇事前科紀錄者，修法通過幾年內不得參選或擔任公職。

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