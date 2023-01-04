根據時代財經報導，近日抖音的聊天桌面端已上線，現有Windows和Mac兩個版本，更新時間為2022年12月30日。但試用了抖音聊天之後，抖音用戶陳晨（化名）表示，目前抖音聊天的功能過於單一，「還不如直接在抖音裡面聊」。

據了解，目前抖音使用者需通過App掃碼登錄聊天桌面端，應用介面與多數聊天軟體一致，不過僅有聊天消息和朋友清單兩個頁面可切換。目前介面上抖音聊天僅支持發送圖片、文字和聊天表情。相比之下，抖音內置聊天功能的可玩性更豐富，包括可打開視訊聊天、疊加抖音熱門濾鏡等。

雖然抖音具備每日活躍用戶超過6億規模，但在社交領域上，業內普遍認為，微信的國民級應用地位難以撼動。觀察2022年第3季，微信及WeChat月活用戶達到13.09億。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林認為，在短影音成功後，抖音也想更加深入到個人的私域社交圈，所以推出「抖音聊天」，但很難複刻微信，要獲得更多使用者青睞，需要和微信錯開競爭，走差異化的道路。

盤和林認為，抖音短影音更多面向公域流量，因此可以成為文化群體、粉絲等特定族群的群聊工具，但不會成為類似微信這樣的私域領域的工具。