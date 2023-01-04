新竹市警局近日執行強化版「清源專案2.0」有成，經專案小組跟監蒐證，於掌握確切事證後，兵分多路收網逮人，接連破獲兵工廠、詐欺機房及大麻分裝廠各1處，成果豐碩。

新竹市警局自去年12月起推動「清源專案2.0」，加強社區警政推動，12月22日先在林嫌家中查獲槍械改造場所，起獲罕見美式迷你衝鋒槍1把、非制式手槍1把、各式子彈18顆、切割機及電鑽等改造工具1批。

接著在12月27日，警方掌握情資，出動大批警力偵破假檢警詐騙話務機房，當場查獲集團成員盧嫌等9人，查扣詐騙使用之iPhone手機24隻、筆記型電腦4台、詐騙筆記及帳冊等贓證物。

今年1月2日，竹市警方發現易男涉嫌在市區販毒，也在易男所經營的營業場所查獲大量毒品及分裝物品，計有安非他命7.22公克及大麻735公克。

警方指出，近期為各級學校放寒假，同時為春節連續假期，為守護民眾財產安全，減少治安事件發生，新竹市警察局展現強力執法決心，12月份執行威力掃蕩工作，已查獲通緝犯25人、毒品案35人、詐欺案76人、竊盜案45人、人口販運案2人及槍砲案4人，將持續將強執法量能，布線查緝不法。

新竹市警察局長郭士傑表示，鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐之人口販運案件，因此今年加強重要節日安全維護工作以「清樓打詐、安居緝毒」為首要任務，警局已成立「掃黑專責隊」，勢要將不法份子繩之以法。