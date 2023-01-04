宋逸民「藝起發光」教會的風波越演越烈，相關話題屢屢登上媒版面。對此，他在今(4)日召開記者會回應近期的諸多傳聞，指出：「所有對我和我太太的不實指控，讓我們遭受名譽上的重大傷害，因此在靜默禱告結束後出面說明，而今天說的話，我不希望傷害到任何人，單純是為了澄清事實。」更對有關於教會奉獻以及會堂被爆是教友提供的說法，以曬出租賃契約書回應。

宋逸民表示：「我和妻子從不支薪」，並字字懇切地讀出公開聲明，而妻子陳維齡坐在一旁，全程沉默不語。他指出：「這麼多年來，財務都是交給專業會計處理，我們沒有拿過任何一毛錢。」也固定將帳目明細張貼在會堂，若任何教徒有疑問，都可以查詢。

此外，他提及備受爭議的十一奉獻，認為十一奉獻是聖經所記載，直言奉獻是參與教會應盡的義務，並非自己獨創。對於「奉獻袋」一事，他表明會要求在奉獻袋寫在名字是為了避免奉獻的金額被其他教友知悉，且要開立捐款收據，更強調自己非常真心對待教友的心意，決不可能會有任何強迫或規定。

另外，宋逸民也回應會堂風波，表示夫妻倆將房子提供給教會使用，之後人數增加，空間不足以支持教徒使用，才於網路上找到新堂，指出：「新堂是租的。」並曬出租賃契約，申明絕非外界謠傳是教友奉獻擴堂。