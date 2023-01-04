大陸央媒《經濟日報》4 日報導，趁疫情哄抬藥品及重要民生物資價格性質惡劣。為了讓下一次可能的炒作盡快熄火，必須提早防範。相關社群平台應對此密切關注，警惕可能存在的干擾行為；對於購買管道，監管部門可推動購藥平台及藥店調整銷售策略，提倡按需購買。監管和保障應跑在熱搜前面，盡量避免讓「羊過」跟黃牛賽跑。

新年第一天，藥品「蒙脫石散」空降熱搜，在很多人還沒搞清狀況的時候，相關藥物已迅速脫銷。據媒體報導，有的藥店前一天還有貨，但熱搜當天「突然來了幾個大訂單，一下子就賣完了」。

報導稱，大陸近段時間從連花清瘟、布洛芬、血氧儀到輝瑞新冠藥Paxlovid，商品脫銷、價格暴漲背後幾乎都有這樣的軌跡：先是消息衝上熱搜，同時藥物被清倉式掃貨，社會面出現斷貨焦慮；緊接著，群聊裡、朋友圈開始出現一些「前段時間買多了願意轉讓」的「好心人」。當然，轉讓價格不會是原價，有時，原價不到100元（人民幣，下同，約合新台幣435元）的血氧儀轉讓價要300元，幾十元一瓶的布洛芬要3000元，最誇張的是藥品Paxlovid，朋友圈有的轉讓報價已達幾萬元一盒。

盤點近期的新聞可以發現，疑似有「黃牛黨」出沒的熱搜不在少數。好在這一次，相關部門對於蒙脫石散的回應非常及時。1月1日當天，衛生部門即發文指出，所謂的XBB毒株引起的腹瀉並不嚴重，沒有必要使用蒙脫石散。及時科普較好地安撫了人心，急於囤蒙脫石散的消費者正在逐步減少。

為了讓下一次可能的炒作也能盡快熄火，必須提早防範。分析炒作套路，與疫情相關的物資炒作大都以熱搜帶流量，以干擾正常銷售管道帶銷量。見招拆招，可從這兩個方面入手：作為輿情風向標，相關社交平台應密切關注熱搜是否自然爬升，警惕和防範可能存在的干擾行為；對於購買管道，監管部門可推動購藥平台及藥店調整銷售策略，提倡按需購買。