香港知名作曲家顧嘉煇3日於加拿大溫哥華離世，享壽92歲，香港電視、廣播各界人士深表惋惜及哀痛，並向其家人致以深切慰問。顧嘉煇寫下多首膾炙人口的代表作，其中以《獅子山下》、《上海灘》最為人熟悉，更曾三度勇奪金馬獎最佳音樂，被視為是香港粵語流行歌曲的殿堂級人物。

香港東網報導，顧嘉煇出生於1931年，父親是擅長古董鑑定的畫家，胞姊顧媚則是1950至1960年代著名歌星及演員。1940年代，他隨母親及姊弟來港定居，受姊姊影響而對音樂產生興趣，曾到夜總會做樂隊領班，開啟其音樂事業的生涯。1961年，邵氏開拍電影《不了情》，顧嘉煇的作品《夢》獲選為電影插曲。

報導指出，顧嘉煇無論作曲、編曲或指揮無一不精，數十年間先後栽培過不少歌手。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行歌曲的奠基者之一，寫下多首膾炙人口的代表作，例如《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》等歌曲。

顧嘉煇於音樂方面貢獻殊偉，獎項多不勝數，包括榮獲十大中文金曲「最高榮譽大獎金針獎」、香港作曲家及作詞家協會「音樂成就大獎」及香港藝術發展局終身成就獎等等。他更在1965年、1967年及1977年三度勇奪金馬獎最佳音樂，在1991年則獲得香港電影金像獎最佳電影配樂。

此外他於2011年及2014年11月先後獲香港演藝學院及香港教育學院頒授名譽博士，同年12月獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，以表揚他對香港文化的貢獻。顧嘉煇於2015年獲港府頒授「金紫荊星章」，同年舉辦一連12場「榮休演唱會」並親任指揮，其後淡出樂壇，移居加拿大溫哥華。