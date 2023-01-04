周二美股四大指數開盤上衝後隨即轉跌，新年首日齊跌收場，特斯拉、蘋果等科技股股價重挫，費半跌1.23%，受到經濟仍烏雲仍壟罩著金融市場，市場觀望聯準會(Fed)貨幣政策會議記錄。台股開場跟跌，周三開跌37.17點報14186.95點，開盤最低跌14177.97、下跌46.15點，隨後由台積電領電子重回平盤之上，翻紅戲碼上演，盤中在14200之上震盪攻防。

台股ADR周二表現不同調，台積電、日月光ADR分跌0.62%、0.16%，聯電、中華電則漲逾1%。周三權值王台積電(2330)開跌3.5元在449.5元，早盤觸及448.5元最低，下周法說會登場，聚焦新年營運，外資看法不一，股價目前貼近平盤整理。聯電亦在平盤上下震盪，而日月光投控(3711)、聯發科(2454)、鴻海(2317)仍遊走在平盤之下整理。台達電(2308)則開高後無力翻黑。電子、半導體成交比重略升。

生醫開高後無力，一度翻黑，盤中類指漲0.28%，不過成交比重大降，失守一成比重，視陽(6782)、科妍(1786)、訊映(4155)等個股撐盤。造紙、光電、電纜聯手漲1%，漲幅居前。航運開盤威風，但早盤同樣消風，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)相對穩盤，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)也翻臉不振，而族群跌最重為散裝股，受到大陸目前疫情確診數激增而削弱需求，周二BDI大跌17.5%，慧洋-KY(2637)領跌，新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、裕民(2606)、台驊投控(2636)等股價均觸礁下滑。航運盤中類指跌近1%，電子零件、油電燃氣、塑膠、電子弄、鋼鐵、其他電子、食品均暫跌以對。

千金股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)、力旺(3529)紛紛翻紅力挺多方，旭隼(6409)更大漲近半根漲停板。

美國聯準會(Fed)本周將公布12月貨幣會議記錄，去年營收也將陸續公布，市場更關注半導體風向球的台積電下周四舉辦之法說會，台灣月底也將迎來最長春節連假，而外資則從新年連假回歸，均影響著開春元月行情，牽動個股起伏走勢。投顧業者認為，縱使各國經濟前景不樂觀將影響股市表現，但台股季線約13966點見到支撐力道，指數在震盪之際，資金仍在尋找主流標的，而今年農曆春節長達10天，仍須慎防節前賣壓湧現的可能性。

美國新年度升降息態度、大陸解封後需求復甦力道、俄烏戰爭休止符機率，均影響著經濟、金融市場，統一投顧分析台股後市，首先，明起四天的CES 2023，消費電子短股價有短多可期；其二，XR(AR/VR)受到Sony、蘋果新品帶動，以及需求回溫，可望帶動出貨回到2021年水準；短期方面仍盼量能，台積電法說前預期大盤將會是在月線以及季線之間震盪的格局。