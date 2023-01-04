花蓮一名低調的善心人士有感豐濱鄉張姓男子因意外重度全癱，家中開銷費用及3名兒子就學費用，全靠妻子賣菜及低收入補助撐起，因此將現金5000元塞入信封，委託警方轉送，盼能幫助張男一家5口好過年。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名低調的善心人士有感媒體報導指出，豐濱鄉張姓男子因意外重度全癱，在安養中心臥床休養長達8年，家中開銷費用及3名兒子就學費用，全靠妻子賣菜及低收入補助撐起，因此將現金5000元塞入信封，委託警方轉送，盼在年前幫助張男一家5口好過年。

鳳林警分局豐濱分駐所所長許祐禎日前接獲一封來自花蓮鳳林鎮幸福路且不具名的信件，內容含1張信紙及5張1000元紙鈔，其中，信紙上寫著「請所長轉交5000元現金給經媒體報導鳳林警分局轉介物資協助的豐濱鄉陳姓婦女度過寒冬」。

許祐禎趁著元旦連假期間，將這名善心人士的信件及5000元現金親交給陳姓婦人後，陳婦淚光閃閃的頻頻善心人士伸出援手給予關懷，也謝謝警方的轉介。

經鳳林警分局了解不願具名的善心人士捐贈5000元予陳婦的緣由，是因為他有感媒體報導豐濱鄉民張姓男子，8年前因一場意外導致身體重度全癱，迄今仍在花蓮市一處安養中心臥床休養，家中經濟重擔均由妻子一肩扛起，靠著賣菜微薄收入及每月低收入輔助勉強支應。

不過陳男家中還有3名就學中的兒子，其學費及相關費用等開銷龐大，陳婦無力支應，長期經濟困窘需要協助，因此不願具名的善心人士才自掏腰包將5000元捐給陳男一家，希望能在年前幫助他們度過難關。

鳳林分局長簡龍宏感謝善心人士攜手送愛，他說，為民服務是警方積極推動的工作，照護弱勢家庭盡所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的用心和愛心。