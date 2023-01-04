近日大陸地方「兩會」陸續召開。多地在政府工作報告中提出2023年固定資產投資增速預期目標，最低為6.5％左右，最高甚至達到15％，同時也制定了重點項目投資計畫。更有專家預計今年第1季的基建投資將保持兩位數的高成長。

例如在今年的安徽蕪湖市政府工作報告就提出經濟社會發展主要預期目標，其中固定資產投資增長10％；山東濟南市則提出固定資產投資增長約6.5％；湖南常德市為8.5％以上；寧夏中衛市甚至提出固定資產投資增長15％左右。

據《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，多地設定的固定資產投資增速預期目標，體現當地將擴投資作為推動經濟運行好轉的重要發力點。

王青進一步表示，在2023年目標財政赤字率有望上調、新增專項債額度或將達到4兆元人民幣左右，以及上年新開工項目續建帶動銀行貸款較大規模流入等因素支持下，看好今年基建投資還會保持高於常態的快速增長，研判第1季可保持兩位數水準，且全年製造業投資增速有望保持約6％。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群也認為，投資是拉動經濟增長的有效方法之一，保守估計2023年全年固定資產投產增速在5％以上，樂觀估計達到10％左右。