國民健康署舉辦的第14屆「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，新北市政府榮獲7項大獎，蟬聯4年全國獲獎數第一的城市。新北市長侯友宜表示，去年新北市新冠肺炎疫情嚴峻，各局處在全力投入防疫工作，發展科技防疫之餘，亦持續整合跨局處資源、結合在地資源、公司協力，優化及推動健康城市及高齡友善服務，攜手打造「新北健康宜居城市」。

衛生局統籌、專家團隊輔導及各局處積極投入爭取榮耀，環保局及三峽區公所皆以公私協力議題，奪下「城市夥伴獎」；研究發展考核會則以科技防疫-遠端數位關懷虛擬病房，將有限的醫療量能留給中重症，拿下「韌性與創新獎」；城鄉局以成功將五股垃圾山翻身五股夏綠地成果，勇奪「綠色城市獎」；淡水古蹟博物館以打造無障礙、零距離及高友善博物館，讓古蹟更貼近生活，獲得「無礙獎」，亦是本次全國唯一獲獎的博物館。

另外，社會局更是以兒少與家庭社區支持服務方案及高齡長者志工活躍再運用之議題，一舉拿下「健康平等獎」及「活躍獎」。新北市政府團隊將持續提供市民更臻完善服務，建構健康樂活、安全與利於在地老化安養的全齡友善生活環境。