社群網路平台推特（Twitter）上一支自然現象影片吸引網友的目光，在沙烏地阿拉伯民眾錄下了這隻影片，影片顯示出了流沙河滾滾翻騰的奇特景觀，引起熱議。

This bizzare looking "River of sand" created in Saudi Arabia was the result of flash flooding & millions of small icy hailstones! 🧊🪨 pic.twitter.com/SSp7HYV6y9 — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) January 3, 2023

對於「流沙河」（River of Sand）對於這種現象，其實，像湍急河水流一樣東西並不是沙子，而是一把把的冰雹。極端的天氣帶來了豪大雨和暴風雨，有些時候雲層太低且高空凝結的太快，就會下起冰雹，中東地區比較乾燥，一般來說比較這種現象並不常見，但在一年中高溫最強烈的時候，強大的蒸散作用，依然讓中東地區卻有機會遭遇高爾夫球大小的冰雹。

由於氣候變化等全球環境問題，這些極端氣象現象的頻率越來越高，一旦你接近這種連續的流動並把手伸進去，你就可以看到它們是冰雹的球。

當看到流沙河時，通常已經是風暴結束之後。這條河實際上就是流著水的河，前面有提過，那些看起來像沙子的東西是夾雜的沙子的冰塊，特別是帶著這些冰塊的河水流經沙漠之後，這些冰塊將在整個地區迅速流動。如果夠大膽的話，可以靠近這樣的流沙河，把手伸進去，就可以撈出一顆顆的冰雹球。