淡水警分局因應春節連假期間龐大的遊客人潮，特別在知名觀光景點「漁人碼頭」情人橋前廣場設置「機動派出所」，並結合騎警隊提供即時性的受理民眾報案、犯罪預防宣導等為民服務，使警察服務更貼近民眾，同時也能提高見警率，防範宵小趁人潮眾多行竊，讓來淡水遊玩的民眾能安心過好年。

淡水警分局分局長黃南山表示，春節期間來到淡水的漁人碼頭，除了有美麗的海景和情人橋，更可看到貼心便利的「機動派出所」，另外也設置騎警隊，除了提供各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導，並運用「刑案到府服務」裝備，於「機動派出所」配備行動電腦、列表機等相關設備及器材，現場即可受理各類案件，以落實、簡便為民服務作為。

淡水警分局「機動派出所」於1日起至31日止，例假日及春節期間，每日下午2時至4時實施，溫馨服務不打烊，時時刻刻在身旁，展現淡水警方守護治安沒有假期的決心，讓民眾能過一個平平安安的春節假期。