綠能、再生能源政策議題發酵，電力概念股在華城(1519)漲停帶動下，士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)、大亞(1609)都持續帶量反彈，漲幅達3％以上，為今天盤面亮點族群。

台電執行10年強韌電網計畫，編列5645億元預算，是歷來台電單一性計畫最大金額。10年期強化電網強韌計畫將在2023年開始開標，範圍將涵蓋綠能分散供電項目，以及增加配送節點項目，將帶動變壓器、開關、配電盤與變電站工程等相關業務。

法人認為，強化電網強韌計畫對於華城新設變壓器的需求更為明確，其中輸送分流部分採用超高壓變電所(345KV)與配電變電所(161kV)，在設備的選用上都會是單價較高的變電設備，加上離岸風力機艙組裝業務將在下半年開始，有望拉高公司今年毛利率表現。

中興電重電本業方面，目前在手訂單約250億元，為因應在手訂單的增加，中興電已經在桃科購買1500坪土地建置新產線，產能將從2021年的2個廠增加至2023年的8個廠，產能利用率將從2022年的136％提升至2023年165％，法人估計今年電力事業群營收成長28％至117億元，整體重電產業景氣持續看好至2030年。

亞力受惠台電強韌電網計畫的中低壓開關訂單、高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備帶動，去年前11月營收67.96億元，年增32.21％，已突破2021年全年營收，在手訂單金額逾70億元，訂單能見度長達1年以上，2023年營收有望再創高。