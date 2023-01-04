過去不少家庭即工廠，隨時代演進，工業區老舊聚落雖有居住事實，卻因區位問題難以都更。新北市推動工業區轉型計畫，選定新板工業區、丹鳳工業區推動轉型，過去工業區土地變更住宅用地需回饋37％，小地主不可能負擔，計畫將針對現況為住宅使用的地主，提供工變住免回饋，但容積率比照乙工土地210％，希望加速老舊建築更新。全案公開徵求意見中。

新北市城鄉局指出，為配合新北市產業空間發展及老舊工業聚落房屋改建等需求，新北新莊及泰山區鄰近捷運輔大站、丹鳳站周邊工業區，合計77.4059公頃的區域，啟動都市計畫通盤檢討法定程序，將引導老舊工業區聚落轉型為居住使用或產業空間更新升級，預計今年2月1日舉辦座談會，廣納當地民眾意見。

本次專案通盤檢討範圍部分位於大漢溪北都市計畫（新莊地區）、其餘部分位於泰山都市計畫區內，毗鄰塭仔圳市地重劃區及機場捷運線泰山貴和站。

通檢範圍北側以新北大道六段、南側福營路及後港一路、東側以塭仔圳市地重劃區界及中正路514巷、西側為塔寮坑溪等所包圍，新莊部分的面積為56.3077公頃，泰山部分的面積為21.0982公頃。

本次範圍不僅有捷運新蘆線及機場捷運線共3處軌道建設，更鄰近主要幹道台一線高架橋、台一甲線（中正路）及台65線快速道路，而新莊區中正路二側已多數作為住宅或商業使用，因此將整體檢討產業機能空間，引導老舊工業區聚落轉型為居住使用或產業空間更新升級，創造生產與生活兼容的空間發展型態。

城鄉局長黃國峰表示，捷運輔大及丹鳳站都市計畫專案通盤檢討將依都市計畫法及其相關規定辦理公告徵求意見及座談會，針對都市計畫範圍及都市計畫程序進行說明，聽取當地民眾意見，並納入後續草案規畫的參考。

此外本次同樣公開徵求意見的還有鄰近新板特區捷運板新站，周邊同樣多是工業區，包括某婦產科與知名文具工廠，若能變更轉型，不僅可改善周邊環境，也能擴大隔壁新板特區腹地，讓板橋商業機能更完整。