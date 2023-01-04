台南市正副議長選舉賄選傳聞甚囂塵上，台南地檢署昨天大動作搜索、傳喚正副議長在內的11名涉案被告後，僅圓山國際開發公司總裁楊志強及前民進黨中執委郭再欽被聲押，其餘均獲保釋，南市區漁會理事長林士傑則未到案。由於檢調人員搜索楊志強的公司時，發現裝有現金800萬元的保冷袋，懷疑是選舉後謝金，加上楊對現金來源及用途也交代不清，成為檢方的突破口。

有議員透露，楊志強事業版圖跨足中國大陸及澳洲，主要經營廢五金、廢棄物清理、土地開發等項目，政商關係良好，交友也不分黨派，與國民黨、民進黨、無黨籍議員的關係都不錯，還曾任南市議會無黨團結聯盟名譽顧問團長。他還熱心公益，經常捐贈防疫物資、關懷弱勢，並透過議員、里長免費發送給民眾，此次涉入議長選局令人意外。

不過，位於北區西門路四段的圓山國際開發公司今天則照常營運，員工都說，並不清楚發生什麼事情。

議長邱莉莉被諭知50萬元交保後，上午並未現身議會議長室，連服務處人員也無法與她取得聯繫。據了解，邱莉莉的手機被檢調查扣，住處也沒有市內電話。

曾經強調不替黑金背書，但選前決定「含淚投票」的民進黨正國會系市議員陳秋萍，對正副議長被保釋一事不予評論，只說「尊重檢調，勿枉勿縱」。國民黨團發言人王家貞也不評論。