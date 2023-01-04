大陸迎接新冠感染潮，為滿足市場對防疫感冒藥物的突增需求，大陸國家藥監局連續快速審評審批相關藥品，本月3日快速審批13項藥物上市，過去一週內累計已有26項藥物獲批上市。

《證券時報》報導，大陸國家藥監局2022年12月30日批准布洛芬混懸液（台灣稱：依普芬懸液劑）等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市，並應急引進默沙東新冠口服藥，今年1月3日再次快速審批13個藥物上市。

在過去的一週之內，大陸國家藥監局已經快速批准26個藥物上市。其中，有關抗疫防感類的藥物為21個。這意味著，至少21條相關產線將加入到抗疫防感藥物的供應行列，加快市場藥物的供給，緩解民眾的用藥焦慮。

大陸國家藥監局本月3日通過快速審評通道，批准乙醯胺酚維他命C發泡錠等13個新冠病毒感染對症治療藥物上市。獲批品種中，有9個品種為大陸國家衛健委發布的《新冠病毒感染者居家治療指南》中推薦的常用對症治療藥物，多個藥物含有退燒、鎮痛功效的乙醯胺酚、布洛芬成分。另外，還有四個品種為醫用氧。

在2022年最後一個工作日，大陸國家藥監局已經快速審評審批了12個新冠病毒感染對症治療藥物上市，這些藥物均是上述指南中推薦的常用對症治療藥物。

2022年12月30日，大陸國家藥監局還應急附條件批准默沙東公司的新冠病毒治療藥物莫諾拉韋（台灣稱：莫納皮拉韋）膠囊進口註冊，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒感染患者。這是大陸批准上市的第三款新冠口服藥。

報導稱，大陸布洛芬等退燒藥產能充足、相關藥企正加班加點趕工生產。本月3日，布洛芬、乙醯胺酚等藥物已經可以在多個管道下單購買，藥物供應明顯改善。