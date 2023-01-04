弘光科大辦淨零碳排環境永續成果交流，社區長輩熱情參與。(弘光科大提供)

弘光科技大學落實大學社會責任持續推動許多計畫，智慧科技學院特舉辦「2022邁向淨零碳排社區實踐永續環境」成果交流研討會，邀請專家到校分享實踐永續發展的經驗；海線三個地區長輩特地到校參加，了解地球面臨暖化問題及永續發展的重要性。社區長輩強調，地球在改變一定要教導子孫愛護環境。

智科院長黃文鑑說，他與團隊推動低碳、生態、節能、綠電宜居環境，在學校附近沙鹿興安社區、清水好生活愛護關懷協會、梧棲下寮社區執行環境永續計畫；經過多年推動有不錯成效，為提升民眾認識永續家園的重要性；特邀請社區阿公、阿嬤參加成果交流，以居民的角度發現問題，提出改善計畫。

黃文鑑指出，除跟社區民眾分享淨零碳排目標，還邀請台灣海口腔文化協會理事長蔡佳君，分享年輕人如何運用創意及專業改善梧棲區下寮社區環境；暨南大學特聘教授陳谷汎則跟居民分享低碳循環型筊白筍產業的推動跟願景；彰化師大生物系教授姜鈴主講「負碳」漁業的友善養殖的永續發展。讓長輩對永續環境有全新領悟與認識。

蔡佳君表示，她發揮青年創意與當地居民合作，與團隊在下寮社區修繕改造老屋，利用建材廢棄物，發揮到最大的功能與效益，也在弘光科大師生團隊協助下，設置風力太陽能發電路燈，讓年輕人運用專業造福長輩生活，由於社區內有失智長輩，年輕人辦活動也能幫助長輩延緩失智。

姜鈴播放大自然遭受到風災、森林大火、乾旱的影片，告訴大家地球也在呼吸，呼籲大家要做碳中和，更要做到「負碳」。她指出，救地球要從海洋開始要維持海洋的豐富資源，最好是養貝殼、藻類，用食物鏈的方式進行生態養殖，不僅節水、不用飼料，且在貝類外殼生長過程，必須要吸收二氧化碳作為養分，可以達到「負碳」。

海線參與的林姓長輩認為，聽專家演講像是學生在上課一樣，好像自己也變年輕，「環境暖化很明顯，不是太冷、就是太熱，跟以前差很多；這場研討會真的很不錯，回家可以要跟孫子分享環境永續概念。」