這樣的大學成績要求太高嗎？一名姊代母職的女網友指出，弟弟今年剛上大學，向她討獎學金，於是訂出至少要All Pass（全部科目及格），加上某科必修前三名才有獎學金，不料弟弟卻抱怨All Pass太難，讓女網友疑惑是真的嗎？對此，網友們一致回應，「這很基本」。

原PO日前在Dcard表示，已經出社會10年，家裡有個剛讀大一的弟弟，念的是三類非醫學相關的科系，目前姊代母職負責弟弟的學雜費、零用錢，弟弟目前住校，每個月零用錢1萬元。然而前幾天弟弟向她討「期末考第三名有獎學金嗎？」於是她訂出All Pass是基本門檻，「All Pass＋某科必修前三名加2000元、兩科前三名加4000元，以此類推」，名次越高獎金越多，書卷獎另計，但弟弟卻抱怨All Pass太難了，覺得微積分沒辦法及格，希望可以去掉。

不過原PO認為，自己念中原心理系每學期都All Pass，大一微積分也一樣，覺得及格是學生的基本原則，但電機系畢業的老公卻說All Pass真的很難，不禁懷疑是不是對弟弟要求太嚴格了。

文貼出後，網友們也力挺原PO，打臉這位弟弟「被當還想要獎學金真的太丟臉了」、「我覺得歐趴很基本，做不到的人該反省」、「妳是對的，All Pass根本基本，沒本事拿獎學金，又想要零用錢，就去打工」，還有人說「講真的你都幫他付學雜費了，一個月10000元零用錢難道會不夠用嗎」。