中國物流與採購聯合會4日公布，2022年12月中國物流業景氣指數為46％，按月回落0.4個百分點。中國倉儲指數為48.7％，回升4.6個百分點。
雖然物流業景氣指數持續按月回落，但降幅已較上月收窄2個百分點。中國物流與採購聯合會表示，期間主要受到疫情短期衝擊，物流供應鏈受到影響，城市配送、電商快遞波動較大。後期隨著疫情防控政策持續改良，疫情影響減弱，預計產業鏈恢復節奏將逐步加快，需求端逐步回穩，行業有望明顯復甦。
另一方面，12月業務總量指數和新訂單指數為46％、45.2％，按月分別跌0.4和0.7個百分點。從業人員指數亦回落，從業人員指數為44.2％，按月回落3.2個百分點，顯示出物流行業勞動力有所不足。
澎湃新聞引述中國物流信息中心主任劉宇航表示，政策對於物流領域的扶持，包括人民幣1,000億元的專項再貸款等，支撐行業企業信心，讓物流行業在比較大的壓力下，還能保持一個穩定恢復增長的態勢。
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