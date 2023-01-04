亞馬遜、蝦皮等知名電商陸續傳出裁員消息，一零四(3130)旗下104人力銀行觀察國內PChome Online、台灣樂天、生活市集_創業家兄弟、東森得易購、松果購物、博客來、富邦momo、新加坡商蝦皮台灣分公司及露天市集等九大電商企業徵才趨勢，2022年第4季平均每月徵才1,822人，屬於2022年的低點，反映疫情紅利略減、景氣向下調整，電商工作數正從高檔回落，但「刷網」已成消費者日常生活，電商工作數仍為5年高點。

104人力銀行指出，自2022年6月以來，因疫情解封、部分消費者上街購物回溫，以及大環境景氣回降的雙重影響，九大電商企業2022年第3季徵才動能持平，第4季微減、平均每月徵才1,822人，是2022年表現最弱的1季。不過，市場研調OOSGA資料顯示，在台灣，42.8％的人口過去一年曾經網路消費，63.8％的人口過去一週曾經網路消費。104人力銀行回顧九大電商企業最近5年來的徵才趨勢仍屬成長向上，僅在最近兩季停滯修正。

九大電商企業2022年第4季工作數自2022年上半年高檔回落，並與2021年第4季相當，但有三類職缺的工作數不受影響、甚至逆勢上揚：理貨門市、軟體/工程、以及操作/技術類，平均每月各自徵才180~220人不等，季度和年度成長各約9％～39％不等。傳統電商物流中心的人員、店到店新零售型態發展、以及工程師依舊火紅。

此外，47.4％的工作機會不限年資，電商工作者使用數位工具幾乎是必備條件，同時還需連結時尚梗行銷商品，年輕人的數位力以及對於社群的議題的敏感度，成為電商企業青睞新鮮人的主因。