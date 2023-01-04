2023年美國消費性電子展(CES)即將在明(5)日盛大登場，宏達電(2498)預計將發表全新VR新品，且已遭外電提前爆料，由於VR自去年起大搭元宇宙旋風，成為科技業未來10年薪藍海，宏達電今股價挾新品以及元宇宙前景題材，開高走高，漲幅約1%~1.5%，股價最高達59.8元，持續朝向60元大關靠攏。

宏達電本次即將在CES發布的VR新品提前遭到曝光，主要是HTC VIVE韓國官網無預警上架一款新裝置VIVE XR Elite，市場認為這就是宏達電本次新品，網站顯示價格179萬韓元(約台幣4.3萬元)，惟該訊息也在隨後刪除。據悉，HTC VIVE XR Elite配備兩個1920x1920的120Hz螢幕，搭載4個黑白攝影機和1個彩色攝影機，也支援手部追蹤，且還加入Meta Quest Pro放棄的深度感測器，讓整體使用更具沈浸感。

先前就有報告指出，元宇宙在亞洲是一個價值兆美元的機會，且到2030年，元宇宙市場規模可能高達13兆美元，不僅如此，到達2035年，元宇宙對亞洲GDP的影響可能在每年0.8兆美元至1.4兆美元之間，到2035年大約占每年GDP總量的1.3~2.4%。