藝人宋逸民所創立的「藝起發光」教會被爆因與小甜甜（張可昀）理念不和，公開聲明中指小甜甜「私生活有狀況」，導致多名前教友不滿，大爆教會的黑幕，而宋逸民神隱多日，終於選在今(4)日與妻子陳維齡出面解釋，而宋逸民開口第一句就是道歉，也跟「前教友」致歉但是隻字未提小甜甜，讓眾網友傻眼。

宋逸民在聲明記者會中向社會大眾和前教友致歉，「 如果是因為在過去我所不知道的時候，因為我的疏忽讓你們任何人感覺到受傷，在此我要向你們誠摯的道歉，希望你們能夠在愛裡包容，原諒我曾經讓你們感覺不舒服」

最後宋逸民反擊那些不認識、不曾來過藝起發光，甚至已經幾十年不曾聯絡的人，怒批：「因為你們的未經查證，而顛倒是非的話語，已經助長了這次的風波，對我的名譽和我整個家庭，以及藝起發光，都造成了難以彌補的傷害，不僅影響了社會的和諧，更嚴重傷害了我們的信仰。」

宋逸民首開記者會面對爭議，但隻字未提小甜甜。(影片來源/中時新聞網娛樂 YT)

宋逸民結束後四度鞠躬致歉，與妻子陳維齡神情凝重離去。網友也紛紛在影片下留言，「開記者會從頭到尾閉眼睛，我還以為在觀落陰」、「結婚週年紀念應該不必特別提吧？記者應該很傻眼吧」、「無端端的聽了一堂崇拜」、「要不要先幫隔壁那位叫救護車」、「傷害甜甜就可以靜默，感到傷害就開記者會」看似誠摯的聲明，但隻字未提小甜甜，也讓許多網友懷疑他夫妻倆是否又在作秀。