4日媒體報導高雄市政府為了開闢小港區的聯外貨櫃車專用道，計畫遷移2722棵樹木，護樹團體高雄愛樹人知情後，點出高市府2大缺失，包括大樹若移植非死即殘，以及質疑專用道的必要性。高市工務局發出聲明，表示護樹團體的指控相當有出入，工務局3日會同樹木專家研判，部分樹木已有腐朽、病蟲害等問題，應移除並重新栽種適合臨海的樹種；並解釋高雄洲際貨櫃中心今年6月將陸續啟用，到時勢必增加交通運輸量，有開闢的必要性。

樹團體愛樹人表示，原先小港區的林蔭大道樹木已都有25年以上的歷史，該區樹木除了可淨化空汙外，也可提供遮蔭、強化工業區美觀等用途。但若將2722棵樹木移植，依據公共工程品質，大樹移植非死即殘。

樹團體愛樹人也表示，沿海路車流量已因88快速道路而大幅減少了，並有其他2條替代道路，並沒有任何拓寬的必要性。

工務局表示，針對護樹團體指控高雄小港開路擬移2722棵樹事情，與本案地上物實際處理的情形有相當出入，工務局說明，去年12月8日提送計畫於市府公有樹木修剪維護諮詢會審議，會中多數委員贊成並建議透過本案工程；新工處在3日邀集嘉義大學詹明勳教授、屏東科技大學王志強教授及森林城市協會理事長莊傑任現場勘查，教授建議，有的樹種並不適合基地環境，此外尚有多數樹幹腐朽、褐根病、病蟲害、樹形不佳等應予以移除，往後配合工程重新栽種適合臨海的樹種。

工務局也說明，因應高雄洲際貨櫃中心預計今年6月陸續啟用，啟用後預估增加至450萬TEU（20呎標準貨櫃），為降低國道7號開通前車輛壅塞問題，因此規畫拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，以提供貨櫃車專用道，達大貨車與小型車輛、機慢車分流，降低貨櫃車對洲際貨櫃中心周邊地區道路系統之交通衝擊。

工務局進一步指出，市府非常重視工程對樹木的影響，於設計階段即針對樹木遷移及保護議題、邀集專家學者等召開會議，研討處理因應對策，後續亦將請專家學者撰寫樹木遷移計畫書，以求工程周延。

市府強調，本案工程施工及樹木遷移，主要是為保障市民生命財產安全，考量周邊景觀，並因應洲際貨櫃中心發展及作為國道7號先導工程，提升道路服務水準，兼顧車流順暢，建立安全的港區聯外道路。