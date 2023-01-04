苗栗縣長鍾東錦選前提出打造一處「幸福安養家園」，兼具安養、醫療、陪伴等功能，提供給長輩一個更好的生活環境。根據近期縣務會議報告，縣府衛生局已有初步規畫，預計將向中央爭取1.2億元經費補助興建，盼打造一座長照創新整合型服務場館。

因苗栗縣人口邁入高齡化，鍾東錦在選前提出規畫籌辦「幸福安養家園」，其中包含「弱勢兒少教養院」、「老人安養院」，將可收容收容苗栗縣老弱兒少，是全方位的安養中心，採用公辦公營、專業法人機制，用相對便宜的價格，提供給長輩一個更好的生活環境。

鍾東錦上任去年12月底首次主持縣務會議，就指示衛生局積極籌辦。衛生局指出，社會大環境有低薪、少子化問題，年輕家庭要撫養長者，是非常艱難的事，為減輕年輕人的負擔，讓年輕人的以放心去工作，家中失能長輩得以被照顧，因此會積極規畫建置公立長照機構。

原定在衛生福利部苗栗醫院後方打造園區，不過根據衛生局初步規畫，「幸福安養家園」將落在後龍鎮大庄里，其土地面積約2萬5千平方公尺，土地權屬為縣府，但土地使用分區為特定農業區、土地使用類別為特定目的事業用地，必須變更興辦事業計畫，並辦理使用土地類別變更。

衛生局指出，總工程規畫包括水土保持、土地變更、建置軟硬體設施、新建工程等，一共約花費1億2410多萬元，第1年先行開放33床，財源部分則會向中央爭取前瞻長照衛福據點計畫來興建園區。