日股在2023年首個交易日出師不利，4日一度跌至25,661.89點的日經指數，也創3個月左右新低點，早盤結束時，收在25,724.66點，跌369.84點或1.42%，失守2萬6關卡。東證收1,872.43點，也跌19.28點或1.02%。

大型類股幾乎全面下挫，迅銷跌2.11%，愛德萬測試跌2.24%，藥商第一三共大跌5.69%，同業的衛采也跌6.31%。分析師指出，日圓兌美元匯率走升，叩關130大關也讓汽車族群幾乎全面走弱，包括豐田跌0.72%，日產跌1.65%，汽車零組件大廠電裝也跌1.44%。

日本央行行長黑田東彥4日再度強調，現行超寬鬆貨幣政策不會改變。同時，通膨率維持在2%目標值，也希望是由薪資上漲來推升物價，而非大漲的進口成本。

最新經濟數據方面，受到全球需求不佳衝擊，日本2022年最後1個月的au Jibun銀行製造業PMI（採購經理人指數），從11月49小幅降至48.9，並來到26個月低點。同時，也是連續兩個月都低於景氣分水嶺50。