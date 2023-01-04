群益投信今舉行2023 Q1投資展望記者會，群益投信投研部主管陳沅易表示，台股評價有望回復至長期均值，看好成長性佳的產業，如晶圓代工、電動車、生技、內需消費、原物料與高股息個股。基金配置則以「RABBIT」因應！

陳沅易表示，觀察近期台股走勢，在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，台股由先前的評價修正轉為評價回復行情。後市來看，從國際趨勢來看，由於目前雖然美國各項物價指標均表明後續通膨可望持續下滑，惟站在聯準會的立場，必須看到實際數據確實下滑至利率終點以下，才有鬆口提及降息的可能性，故鷹派論述其實亦為市場有所預期，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，長期仍需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，台股評價有望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在，此外，在中國解封下，原物料行情也可期待，預估台灣整體GDP維持一趨勢。在產業佈局方面，建議可關注成長性佳之產業，包括晶圓代工、電動車、生技，此外，內需消費、原物料與高股息亦可多留意。

至於在基金投資方面，群益投信認為，升息政策有望於今年迎來尾聲，企業營運體質仍穩健，且評價面上具吸引力之下，中長期投資機會浮現，投資大眾仍可透過資產配置來掌握市場投資契機，建議可依個人投資屬性與風險偏好，在今年第一季，以「RABBIT」配置策略來因應，其中R代表Rebound搶反彈，可留意美股基金與台股基金；A代表Asia，則以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意；BB則代表Best Balance，訴求穩健之投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；I代表Income，包括殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債；T代表Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注，投資人不妨透過同時布局此二大領域的雙電基金來參與。