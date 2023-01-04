桃園楊梅一名8旬老婦，昨上午10時許獨自外出赴市場買菜，返家途中突感不適、蹲坐路旁。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區一名89歲羅姓老婦，昨日上午10時許獨自外出赴市場買菜，返家途中突感不適、蹲坐路旁，路過民眾擔心老婦身體狀況，便撥打110報案請求協助，警方獲報後立即前往了解關心，協助老婦平安返家。

楊梅警分局楊梅派出所巡佐李進城、警員陳諺廷巡邏時接獲通報，有名老婦人需警方協助，2人到場發現羅婦蹲坐在路邊，眉頭緊鎖表情痛苦。經瞭解，原來是她獨自外出去市場買菜，天氣寒冷且行動不便，返程途中突身體不適，只好蹲坐路旁稍作休息。

警方擔心羅婦獨自返家恐有安全疑慮，查明住處後決定護送她返家，家屬對警方熱心協助頻頻道謝。警方表示，近期適逢冷氣團來襲、氣溫驟降，年長者外出須注意保暖，做足防寒準備並結伴同行，避免意外發生，同時也呼籲民眾若遇類似情況，可聯繫警方到場協助長者平安返家。

此外，楊梅警分局頭洲派出所倡導警政署自元旦起推動的社區警政再出發專案，以「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」4大主軸，關懷失依、受虐及家庭遭受重大變故的兒童與少年。

頭洲派出所在過年前夕主動添購泡麵和衛生紙等物資，並由副所長范志彰、警員楊浩瑋、楊博勛代表前往轄內「國際兒童村」探視，關懷失依院童。員警平時除結合各項勤、業務執行，每月也定期主動參與村內義工活動暨犯罪預防宣導，不定期關懷訪視。

警方表示，趁寒冬歲末年關將近，春節前也針對轄內獨居長者及弱勢家庭在歲末送出關懷，盼讓院童及獨居長者過個好年，希望透過員警關懷，發揮雪中送炭精神，提供轄內弱勢族群多一分溫暖。