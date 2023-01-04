經濟部水利署第九河川局辦理木瓜溪生態廊道計畫，監測拍攝到外來種「浣熊」在木瓜溪吉安高灘地附近出沒。（ 九河局提供／王志偉花蓮傳真）

浣熊原生於北美洲，因為外型可愛被引進當寵物，但飼養難度高，常有棄養或脫逃。（ 九河局提供／王志偉花蓮傳真）

水利署第九河川局在花蓮縣木瓜溪進行生態廊道計畫，意外拍攝到外來強勢物種「浣熊」出沒，初步研判是成年北美浣熊，可能遭棄養或逃脫，因憂心對環境、農業造成侵害，九河局、縣府農業處、花蓮林管處共同發出「通緝令」，是花蓮第一起野外浣熊通報案，呼籲民眾協助通報，也將架設紅外線相機與誘捕籠試圖誘捕。

九河局祕書黃郅達說，為執行木瓜溪河川生態廊道計畫，委託專業顧問公司架設8支紅外線攝影機，其中1支於去年10月26日，在排水新幹線下游接近與木瓜溪匯流處附近，即木瓜溪橋下游左側高灘地，拍攝到浣熊出沒影像，初步判定是北美浣熊，可能遭人為棄養或逃逸，返農地與水源之間被記錄到。因浣熊是強勢物種，沒有天敵具適應力強，要阻止野外配對建立族群。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，浣熊外型可愛被引入台灣當寵物飼養，因飼養難度高，常有棄養或脫逃等情形發生。野化浣熊幾乎什麼都吃，農作物、雜糧、水果、小型無脊椎動物、蛙類、鳥蛋、小型鳥類及小型哺乳類等都是牠的食物，對當地的小型動物造成極大威脅，同時也會入侵禽舍危害家禽，因具有高度入侵風險，歐盟與日本政府都已指定浣熊為外來入侵物種，2022年6月我國政府也已全面禁止浣熊輸入。

縣府農業處長陳淑雯表示，這是花蓮第一起野外浣熊的紀錄，縣府相當重視，會派員加強巡查監控，同時與花蓮林區管理處合作，架設紅外線相機與誘捕籠捕捉，也呼籲單位或個人如有飼養浣熊，務必妥善管養，不讓浣熊有逸出機會，更不可隨意棄養，否則會違反動物保護法第5條規定，並依第29條處3萬到15萬元罰鍰。

相關單位呼籲，民眾若在野外發現浣熊出沒，可撥打花蓮縣政府野生動物保育專線（03）8226050、縣民服務熱線1999，切勿自行捕捉以免遭動物咬傷，或是驚擾到牠反而提高捕捉難度。