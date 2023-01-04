台彩4日上市共6款刮刮樂新品中，百萬元以上獎項多達893個創史上新高，其中「2,000萬超級紅包」超過百萬元的獎項即有867個，若加計其他5款新品，台彩表示，百萬元以上獎項多達893個即創史上新高，另外，今年也是第一次送出10台賓士「休旅車」。

除了有「2,000萬超級紅包」之外，台彩董事黃志宜表示，4日上市的年度生肖主題限定款「金兔獎」每張售價500元，中獎率100％、張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎項共750萬個，總獎金逾25.5億元；每張售價皆為200元的「大三元」以及「好運連發」，頭獎200萬元各有6個；採套票設計的「兔年行大運」每張售價100元，票面上新春裝扮的Q版兔子可愛討喜，最高獎金5萬元多達100個，總中獎率50.1％，平均每兩張就有一張中獎；應景的「財神迎春」每張售價100元，頭獎50萬元共5個。

黃志宜指出，總計6款新品總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項893個創新高，總獎項超過2,282萬個，總獎金逾176億元。