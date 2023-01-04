觀察者網4日引述路透報導，長期推動與中國達成自貿協議的厄瓜多總統吉列爾莫．拉索（Guillermo Lasso），當地時間3日表示，中厄自貿協定談判順利結束，預計該協定將增加該國出口、提振工業經濟增長。而據中國大陸海關總署國際合作司網站消息，中國海關上個月派員參加中國－厄瓜多自貿協定談判會議，雙方就海關程序與貿易便利化議題進行全面深入磋商並取得積極進展。

「新年伊始好消息，厄中自貿協定談判已圓滿結束。我們的出口產品將夠能優先准入世界上最大的市場，我們的製造商就能以較低的成本輸入機械。」拉索在推文中寫道。

根據厄瓜多生產部發表聲明，中厄雙方就該協定進行了為期數月的高效談判，重點關注降低關稅，准入市場，還包括貿易便利化，減少技術性貿易壁壘，合作投資促進電子商務等。

該自貿協定的生效將使厄瓜多目前對中國大陸出口的99％產品享有優先准入優惠，尤其是蝦、香蕉、鮮花、可可、咖啡等產品。同時也將為非傳統產品的出口打開新的大門，如鳳梨、芒果、藍莓、藜麥等。

聲明稱，目前，中厄雙邊貿易額已超100億美元，中厄自貿協定將大大改善厄瓜多的出口環境，從而創造更多就業，吸引投資，為兩國帶來實在利益。

厄瓜多生產部聲明：

早在去年2月，中國和厄瓜多就一致同意啟動自貿協定談判。在商務部2月10日舉行的例行新聞發佈會上，新聞發言人高峰介紹，中國與厄瓜多已正式啟動自貿協定談判。

高峰說，中厄建交42年來，雙邊經貿關係持續穩定健康發展。2021年，雙邊貿易額逆勢增長44.6％，達到109.4億美元，中國繼續保持同厄瓜多的第二大交易夥伴關係。厄瓜多也是中國在拉美地區重要的投資和承包工程合作夥伴，雙方合作涉及電力、能礦、交通等眾多領域。

他表示，中方相信，中厄簽署自貿協定將有助於進一步挖掘雙邊貿易潛力，提升貿易品質和規模，促進雙邊貿易投資持續、穩定、多元化發展，為兩國企業和人民帶來實實在在的好處。

另據中國海關總署國際合作司網站上月12日發佈的消息，2022年12月1日及7日，中國海關派員參加中國－厄瓜多自貿協定談判會議，雙方就海關程式與貿易便利化議題進行了全面深入磋商並取得積極進展。

除了推進自貿協定，厄瓜多總統拉索還曾於去年2月宣佈，該國正在尋求重組國家債務，並改進與北京的長期石油銷售合同條款。

在拉索的推動下，去年1月至10月，厄瓜多對中國的非石油出口總額為49億美元，這一數字高於厄瓜多與其他任何國家的出口業務。

同年9月，厄瓜多政府發表聲明稱，已與兩家中國銀行達成債務重組協定。這可在2025年前減輕約14億美元的債務負擔。

英國《金融時報》不禁在報導中指出，在過去十年中，中國已成為厄瓜多的主要金融夥伴。

南方共同市場（Mercosur 簡稱南共市）是拉美地區重要的區域性經濟合作組織，被認為是世界第五大經濟集團，也是世界上第一個完全由發展中國家組成的共同市場。

1991年3月26日，阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭四國總統在巴拉圭首都亞松森簽署《亞松森條約》（該條約于同年11月29日生效），宣佈建立南共市。此後，南共市先後接納更多國家入市，聯繫國包括智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多、蘇利南、圭亞那。目前，聯繫國智利、秘魯均與中國大陸簽訂了自由貿易協定，獲得雙贏。

對此，我商務部新聞發言人束玨婷表示，中方對與南方共同市場其他成員和整體商談自貿協定持開放態度。中方願通過商簽自貿協定等多種方式進一步深化與南共市國家的互利合作。除了推進自貿協定，厄瓜多總統拉索還曾於去年2月宣布，該國正在尋求重組國家債務，並改進與北京的長期石油銷售合約條款。

在拉索推動下，去年1月至10月，厄瓜多對中國大陸的非石油出口總額為49億美元，這一數字高於厄瓜多與其他任何國家的出口業務。同年9月，厄瓜多政府發表聲明稱，已與兩家中國銀行達成債務重組協定。這可在2025年前減輕約14億美元的債務負擔。

英國《金融時報》報導指出，過去十年，中國大陸已成為厄瓜多主要金融夥伴。