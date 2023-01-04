菲律賓總統小馬可仕3日起一連三天訪問中國，這是他上任後首度訪中。分析認為，小馬可仕對中態度介乎前任「遠美親中」杜特蒂（Rodrigo Duterte）和「遠中親美」艾奎諾三世（Benigno Aquino III）之間，更注重在中美間平衡，而他此行可望加強中菲經貿關係，但南海議題預料不會有突破。

香港《經濟日報》引述新加坡《聯合早報》報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江表示，這是一次重要的訪問，北京尤其重視小馬可仕到訪，後者調整了前總統杜特蒂外交立場，傾向在中美之間平衡。

李明江提到，小馬可仕上任後，菲律賓與美國在政治、軍事和政治關係似乎愈走愈近，他這次與中方可能會就此討論。

相比杜特蒂任內與美國關係鬧得頗僵，小馬可仕重申菲美是夥伴、盟友和朋友。中菲矛盾主要來自南海爭端，菲方去年就此對中方提出了多達189次抗議，其中61次是小馬可仕上任後提出。菲外交部表示，小馬可仕會向中方談論南海議題，兩國外交部也將建立直接溝通管道，以避免誤判和誤解。

李明江認為，中菲關係總體會保持友好和穩定，因菲律賓不希望向中方搞僵，中方也不希望菲律賓偏向美國，故中方在南海會克制，經濟領域則會繼續給予承諾。

不過李明江指出，菲美軍事互動會是中菲關係潛在問題，中方不太可能公開反對，但如果中菲關係出現裂痕，這個問題則會浮出檯面。