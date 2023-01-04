農曆新年即將到來，桃園市長張善政4日在市政會議宣布，大年初一到初四停收垃圾，除夕和大年初五都會從早上開始加班清運，大型廢棄物清運登記到18日截止，張善政也提到，疫情趨緩春節旅遊人數將更甚以往，觀光熱點要機動調配人力維持整潔，他也要求環保局詳盡記錄春節垃圾清運量統計數據，供來年精進參考。

今年春節總計有10天假期，清潔隊員將於20日（小年夜）、21日（除夕）及26日至28日（初五至初七）共5天加強協助清運垃圾，尤其小年夜已經開始放假，各區清潔中隊都會加班服務，除夜間依原時段清運外，中午起會再加收一趟，除夕及初五當天也會加班清運，從上午9點起加收一趟至收完為止，27日（初六）起恢復正常清運模式。

民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地的清潔中隊登記，並依約定時間搬到指定地點，登記截止至18日下午5點。14日到20日是環境清潔周，環保局長陳世偉呼籲市民逗陣來，利用這段期間，全面性總清理自家及附近環境，減少病媒蚊孳生，並養成垃圾不落地、菸蒂不亂丟、隨手清狗便的好習慣。

環保局指出，22日（初一）至25日（初四）依循往例停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員們能好好休息，與家人共享年節，請民眾將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則將面臨最高6000元的罰款，也提醒民眾，清潔隊員只收垃圾、不收紅包，過年期間不用特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯的感謝或笑容，就足以轉達心意。

復興區則是於1月21日（除夕）、1月24日（初三）及1月27日（初六）從上午起清運一趟至收完為止（夜間停收）。而1月20日（小年夜）、1月22日（初一）、1月23日（初二）、1月25日（初四）及1月26日（初五）等五天停收。

詳細清運時間可至桃園市環保局官網( http：／／www.tydep.gov.tw)或桃園垃圾車APP即時查詢。市政府也會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單，以及垃圾車上所掛之紅布條進行宣傳，讓市民可輕鬆掌握垃圾收運時間，愜意過年免煩惱。

桃園市春節收垃圾