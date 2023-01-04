【全程字幕】神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾 @中時新聞網娛樂

由宋逸民主理的「藝起發光」教會，日前因發聲明公開批評小甜甜（張可昀）私生活出狀況而引發一連串教會之亂。宋逸民與妻子陳維齡在神隱13天後，終於在今（4）日稍早首度出面開記者會，向社會大眾道歉，但夫妻倆在開記者會時所做的一舉一動，也被網友忍不住猛酸「真演員」。

宋逸民今日稍早開記者會，一字一句公開念出4大聲明，回應大眾及前教友們所質疑的所有問題，澄清教會的金流透明，多年來都經由專業會計處理，而教友所奉獻的奉獻金，也全部都公開在會堂中，供教友比對；他強調「家暴當情趣」絕對不是事實，他要求自己正派行事，這段時間不是不想回應，而是因為不想在被激怒中回應，因此不斷靜默禱告，如今出面回應只是不想讓信仰繼續受到汙衊，以及傷害跟太太之間的感情。

宋逸民在記者會中曾多次牽起太太陳維齡的手向太太道歉，且4度站起來向大眾鞠躬道歉，太太陳維齡則是在一旁點頭不發一語，數度哽咽掩面遮住哭泣的臉龐；宋逸民在記者會尾聲，特別感謝教友夥伴及牧長這段時間的支持與鼓勵時，還不禁抬起頭來望向天空、雙眼泛淚的表示「當你們說這不是藝起發光的事，而是整個國度的事，這個時候我知道，這是神給我的最大安慰與鼓勵」。但網友看到後卻忍不住表示「演員耶！！」、「表演痕跡太重，看得難過，太假」、「這女的演得太過了」、「這是哭和傷心嗎」、「噁心」再度引發熱議。

宋逸民在記者會中曾仰頭望天、紅了眼眶。 （圖/陳俊吉攝）

宋逸民妻子陳維齡多次掩面哭泣。（圖／YOUTUBE）