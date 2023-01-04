【全程字幕】神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾 @中時新聞網娛樂

宋逸民今（4）日與太太一同召開記者會向大眾解釋連日惹出的風波，但全場記者會宋逸民全程照稿念，更不開放記者提問，讓身為前教友的資深媒體人王瑞玲再度開轟「逸起甩鍋給神吶」，更向他喊話「不要道歉，要真相」。

宋逸民今（4）日在記者會中澄清，對於藝起發光的財務金流，他強調12年來都是交給專業會計人士處理，夫妻倆也完全不支薪沒拿過一毛錢「且固定將帳務明細表，張貼於我們的會堂裡，讓藝起發光的每一個弟兄姊妹都可以查看」，但王瑞玲似乎不滿單發文揭露「在我離開前，就很久沒看到支出明細貼在冰箱上了」。

至於太魯閣事件她則表示「有一分證據，說一分話，我的未訂太魯閣號車票和人員搭車時間分配，證據都po上了，請問國度事業的證據呢？」最後，連續更強調「不要道歉，要真相」、「不要演戲，要真相」並預告「我會真實寫出來，請待續……」。

事實上，早在記者會前王瑞玲就曾發文揭露，過去退出的教友們每月都曾固定奉獻，甚至是宋逸民夫妻現在豪華的新堂租金及專屬辦公室「都有在一個月之內拿出5位數到7位數的大筆奉獻」對此，宋逸民在記者會上也有做出回應表示，絕對不可能強迫弟兄姊妹，分期付款來支持擴堂，也解釋「在這次的擴堂，我和小組長帶頭奉獻，並且配合也想要參加建殿蒙福計畫的弟兄姊妹，讓他們按著自己的心意，及可以的方式來做奉獻」。