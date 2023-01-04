在新年第一個交易日，特斯拉股價殺聲隆隆，終場崩跌超過12%，投資人越來越擔心需求減弱和物流問題將打擊特斯拉的交車表現。

特斯拉去年第四季電動車產量和交車量以及去年全年交車量均創下新高紀錄，持續以令其他所有主要汽車製造商夢寐以求的速度增長，但受到物流問題、需求放緩、利率升高和經濟衰退疑慮的影響，其表現仍然讓華爾街失望，且全年交車量也未能實現年增長50%的目標。

周二特斯拉股價崩跌12.24%，收在108.10美元美元，創下2020年8月以來最低價和2020年9月以來最大單日跌幅，其市值一夕縮水近500億美元，跌至3387.28億美元，相當於跌掉了一整個福特汽車的市值。特斯拉的市值仍是福特汽車的7倍多，儘管福特去年的汽車銷量是特斯拉的3倍多。

該電動車巨頭的市值在2022年初突破1兆美元大關，但一整年下來市值卻回吐超過65%，成為標普500指數成分股中表現最差的個股之一。在這個充滿動蕩的2022年，特斯拉面臨諸多挑戰，包括來自其他汽車製造商的競爭越來越激烈，中國清零封控的防疫政策使生產受阻，執行長馬斯克為了收購社群媒體推特而出脫特斯拉持股，以及投資人擔心馬斯克入主推特後無心經營特斯拉等。

Morningstar分析師Seth Goldstein表示，特斯拉現在正在進入一個穩健但成長放緩的階段，作為一家主要的汽車製造商，特斯拉可能會受到更多經濟放緩的影響。

Triple D Trading市場結構分析師兼操盤手Dennis Dick表示，特斯拉有太多利空因素，其中一個顯然是其執行長馬斯克對推特的投入。自馬斯克完成收購推特以來，特斯拉的市值已經縮水約3700億美元。

幾位華爾街分析師預期因競爭加劇和全球需求減弱，未來幾個月特斯拉股價將面臨更大的壓力。周二至少有4家券商調降特斯拉的目標價和獲利預測，稱特斯拉的交車表現不如預期，以及為了提振中國和美國這全球前2大車市的需求而推出更多折扣，令人感到擔憂。

以目前的市值來看，特斯拉仍是全球最有價值的汽車製造商，且身價仍遠遠領先排名第二的日本豐田汽車、排名第三的福斯汽車、排名第四的通用汽車和排名第五的福特汽車，儘管特斯拉的產量只有這些競爭對手的零頭。