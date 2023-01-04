男子金文龍2020年2月因投資檳榔攤利益糾紛，涉嫌槍殺30年老友姚華安及姚男女友郭雪玉，一審被依殺人、槍砲、毀損、恐嚇、竊盜等罪，合併判處無期徒刑後，由於郭女家屬主張被告罪大惡極應判處死刑，檢方據此上訴台南高分院，但4日被駁回。

二審認為，被告犯行惡性重大，自當重懲，已符合公政公約第6條第2項所指的「情節最重大之罪刑」，但因被告到案後，始終坦認全部犯行，且表示不管判決結果如何均坦然接受，加上有心賠償被害人家屬，僅因名下並無財產，無法處理，堪認犯後確有悔悟反省之心。

二審還說，如果判處被告無期徒刑確定，入監執行後就算可以假釋時，恐怕也超過80歲，依常情來看，再犯暴力案件或重大刑案的可能性極低，經斟酌再三，認為對被告犯行量處無期徒刑，令其長期隔絕，以免危害他人，已兼顧被告的更生改善、復歸與社會安全的維護。

據查，現年57歲、綽號「扣頭輝」的金文龍，2020年2月21日下午，從佳里區搭白牌車前往將軍區青鯤鯓姚男家中，以行刑式手法3槍殺害姚男，還3槍重傷姚男的郭姓女友後逃逸。

姚男友人前往姚家拜訪時，驚見姚男中彈癱坐椅子上，郭女受傷流血趴在地上，嚇得騎車衝去30公尺外的派出所報案。

警消到現場時，發現姚男已無生命跡象，郭女則肩部有槍傷、後腦有撕裂傷，緊急將2人送醫，但姚男急救無效，郭女也於同年3月2日不治。

台南市警方於同月25日晚間獲報金男騎乘贓車出現在佳里區，迅速調動人馬將他壓制逮捕，並在其後腰際起出手槍、彈匣。全案偵訊後，移送台南地檢署偵結起訴。

據了解，郭女是金男介紹給姚男認識，3人合夥投資檳榔攤，也到工地銷售，投資有賺有賠。金男因不滿姚男賺錢分得慢、賠錢討緊緊，2人互嗆後，金不滿砸檳榔店導致被告上警局，事後認定姚男為女人不挺兄弟，才憤而預謀行凶。