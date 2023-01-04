大安區農會公益活動，贈送大安、大甲、清水、后里、大雅及南投縣仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群，春節應景過節禮盒。(陳世宗攝)

大安區農會公益活動，贈送大安、大甲、清水、后里、大雅及南投縣仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群，春節應景過節禮盒。(陳世宗攝)

安農連續9年16次公益送愛心，嘉惠中投405戶弱勢族群。

台中市大安區農會為協助海線地區及南投縣低收入戶和弱勢團體，讓他們於歲末寒冬過好年！連續第九年第16次以公益安農、永續善農為出發點，舉辦「2023安心呷．農為您～安農香腸送愛心」公益活動，贈送大安、大甲、清水、后里、大雅及南投縣仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群，春節應景過節禮盒。

大安區農會4日在農會4樓舉辦「2023安心呷．農為您～安農香腸送愛心」公益活動！與會有大安區長許宏綺、華山社會福利慈善事業基金會、財團法人台中市私立馨安啟智家園、台中市愛幼會、台中市蓮心自強服務協會、清水清濱醫院附設精神護理之家及仁愛鄉農會、大安區鄉親等。

大安區農會指出，去年底活動期間，凡民眾購買產銷履歷原味肉鬆＋AMOT星級溯源海苔肉鬆各1罐的「大安禮尋」肉鬆禮盒，農會就捐出一包安農肉類產品做公益，在近一個月時間共募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包，特嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群。

總幹事蔡建宗表示，大安農會所屬的大安肉品市場，以加工製造生產香腸起家，遵循傳統工法，汁香味美完美呈現，因而獲得「香腸界的ＬＶ」之雅號；貢丸及鹹豬肉也是家家冰箱必備的食材，希望農曆春節讓弱勢族群，享受美味安農香腸、貢丸及鹹豬肉，增添過節喜氣、溫馨過好年。

蔡建宗強調，大安禮尋肉鬆禮盒榮獲2019年台灣農業旅遊伴手禮新品獎、2019台中燈會指定伴手禮、2020台灣燈會農民之夜指定伴手禮、2020及2021台灣農業百大精品獎、及2022年台灣百大伴手禮；為感謝民眾支持，過年前夕發起「安農香腸送愛心」公益活動，讓愛心連結起每位有能力幫助別人的人，讓社會更美好、更溫馨。