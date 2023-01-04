【全程字幕】神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾 @中時新聞網娛樂

宋逸民今(4日)稍早和陳維齡現身開記者會，回應這陣子藝起發光協會的各項傳言，先前有知情人稱宋逸民僅念了1年神學院就當牧師，質疑他不符資格，對此，宋逸民再次重申自己牧師資格的正確性，「在我經過了5年神學院的修課畢業，並且經由國度的眾牧長按立我成為牧師之後」，才開始在演藝圈傳教當牧師，多年來初心未改。

先前媒體報導，一名已經離開藝起發光的教友B透露，一般牧師必須要有3年以上念神學院的學歷，但宋逸民只有1年，不明白為何有資格成為牧師，且真正的教會除了牧師應該還要有長老，才能互相制衡。更有人爆出該教會權力分配不平均，由宋逸民夫妻為首，其次是白家綺夫妻，其他人「沒人敢怎樣」。

對此，宋逸民今和太太出面開記者會，強調自己是念了神學院5年，才由眾牧長按立成為牧師，除了每年的「愛在四月天」之外，他為了扛起傳福音的責任，去年辦了進百場的佈道，並利用藝人的影響力在許多媒體及網路上分享福音，「我要說的是，我的異象和堅持，這15年來從未改變」。

宋逸民也首度回應這陣子接二連三有前教友受訪表達不滿，坦言如果過去因為疏忽不慎讓前家人受傷，「希望你們能夠在愛裡包容」，至於有些沒有具名，甚至細查後發現其實根本沒有來過藝起發光，還有十多年不曾聯繫的人，宋逸民指責說：「你們可能沒有意識到，因為你們的未經查證，而顛倒是非的話語，已經助長了這次的風波，對我的名譽和我整個家庭，以及藝起發光，都造成了難以彌補的傷害，不僅影響了社會的和諧，更嚴重傷害了我們的信仰」，最後他抱歉浪費社會資源，希望此事就此落幕，不接受提問結束記者會。