雄三飛彈驚爆恐有射擊參數洩漏危機。媒體爆料，中科院向外商採購一批用於飛彈組裝校正使用的經緯儀，因故障送回瑞士原廠維修，未料原廠竟送到大陸山東青島「亞洲維修中心」修復後寄回中科院，嚇傻中科院人員，經向原了解抗議後，原廠允諾未來將更審慎處理，但外界懷疑飛彈射擊的相關參數會遭大陸搜集或植入惡意程式晶片，中科院解釋，經緯儀上的記憶磁片早在送修前已拆下，且送回後經資安檢測，目前確定毫無疑慮。

今天有媒體報料「雄三飛彈經緯儀竟送中維修」，中科院緊急發表聲明指出，送修的經緯儀為中科院生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用的光學校正設備，絕非控制雄三飛彈持續定位的零組件。

中科院解釋，該批經緯儀是中科院於向外商瑞士萊卡（Leica）公司採購，因發現設備有瑕疵，在保固期間將儀器送回瑞士維修，但在送修前，已將儲存記憶卡拆卸。

但中科院收到維修完成的修復完成的經緯儀後，竟然發現是由大陸山東青島出口，經向原廠詢問，未料瑞士原廠竟稱是因為地緣關係，才寄到亞洲維修中心，中科院發現後立刻進行資安檢測，確認並未遭到植入惡意程式，並無資安洩密之虞。