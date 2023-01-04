為加強管制，非洲豬瘟中央災害應變中心於去年公告，將針對夾帶豬肉產品郵包的收件人祭出裁罰措施，截至目前共裁罰3人（共7件），每案開罰20萬。（防檢局提供）

為加強管制，非洲豬瘟中央災害應變中心於去年公告，將針對夾帶豬肉產品郵包的收件人祭出裁罰措施，截至目前共裁罰3人（共7件），每案開罰20萬。（防檢局提供）

從國際郵包寄送豬肉製品入境造成非洲豬瘟傳入風險極高，近年又因郵包意圖闖關入境增多，為加強管制，非洲豬瘟中央災害應變中心於去年公告，將針對夾帶豬肉產品郵包的收件人祭出裁罰措施，截至目前共裁罰3人（共7件），每案開罰20萬。

為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送豬肉產品傳入我國，農委會去年公告違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第2次（含以上）將處新台幣100萬元，以加強對國際郵包夾帶豬肉產品的管理，該措施已於去年5月20日實施上路。

根據統計，自去年5月20日起「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」公告實施以來，違規輸入豬肉產品案件累計324件，其中以香港138件、大陸115件為多。

防檢局長杜文珍表示，這3案的包裹都是從中國大陸輸入，其中有2案訂購的產品中檢測出非洲豬瘟核酸陽性，最後1案雖然包裹內產品檢測結果是陰性，但因為是從非洲豬瘟疫區寄來，同樣得開罰，這3案已各開罰20萬元。

杜文珍指出，這3案的輸入人非移工或外籍人士，而是本國國民，呼籲民眾在購買時一定要注意成分內容，以雞仔餅為例，裡頭其實含有豬肉，但從產品包裝和名字難以看出，甚至有可能被名稱誤導。

農委會將於春節期間，針對邊境旅客隨身及託運行李進行百分之百檢查，並配合小三通專案強化宣導及檢查，相關機關也會持續嚴查國際郵包，如委員會海巡署加強走私查緝等，阻絕含肉動物檢疫物入侵。