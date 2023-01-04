香港知名成人網站「ThisAV」開站營運10年，主打免費且不用下載就能在線觀看多部經典影片，然而近日卻傳出網頁無預警關閉，有老司機表示想來個「新年第一尻」卻點不開網站，片單隨著網頁的關閉也消失的無影無蹤，讓網友相繼在Dcard、PTT上發文直呼不捨。

有網友2日在PTT八卦版上以「ThisAV倒了?」為題發文，表示自己想來「2023年第一槍」的時候卻發現充滿回憶的ThisAV已經連不上，他點出ThisAV雖然介面陽春，搜尋功能也不是很好用，但網站中有一系列經典的影片，以及珍藏的片單都成為泡影，文末他也幽默表示「嗚嗚嗚~改上P站多尻個兩槍來緬懷一下好了」。

隔日Dcard上也有網友發現噩耗，驚訝的表示自己網頁一直連不上，「上網搜尋網頁沒想到看到這個消息」，也為片單的消失扼腕。

消息一出也釣出大批老司機分享自己的私藏清單，網友們也不捨紛紛回應「一些舊經典片只有那有」、「悲報」、「真的連不上欸 希望只是臨時掛了」、「回憶之地 昨夜頁面才開著剛用過」、「該網站正在出售 三小== 神站就這樣沒了」。