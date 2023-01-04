滙豐發表全球經濟報告指出，中國經濟去年面臨的兩個主要逆風已出現轉折，現重新開放，大幅放寬疫情限制，及推出一系列穩定房地產市場措施，可能推動中國經濟上行，但借鏡其他地方經驗，中國可能面臨新冠病例激增，導致經濟受挫，增長路徑不穩定，年初尤為明顯，將導致全球增長不平衡及不穩定，亦影響全球經濟今年衰退的時間和幅度。

但報告估計，中國經濟下行壓力的過渡期可能相對短暫，預期第一季經濟按年收縮0.5％，按季收縮1.7％，之後將現更強勁反彈，消費尤其強勢，全年經濟增長預計加速至5％，明年增長更達到5.8％。

報告提到，全球通膨可能已見頂，央行加息步伐終於放緩，許多國家的經濟增長至今仍保持相當韌性，市場關注中國正重新開放，以及美國聯準會等央行今年會否暫停升息，甚至年底前大幅降息。

報告稱全球經濟增長可能在今年初停滯不前，商品需求放緩和高庫存水平，意味工業生產和環球貿易增長走低。不少指標已清楚反映大部分歐洲地區已陷入或準備陷入衰退，同時擔心美國經濟硬著陸。預期全球今年經濟由3個月前預期的增長1.8％，輕微上調至增長1.9％，明年由增長2.2％，調高至增長2.4％。其中美國今年增長調高一倍至0.8％，但明年增長則下調至0.7％。