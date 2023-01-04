政府去年超徵稅收4500億元，總統蔡英文元旦時以「需維持國家因應危機的韌性」為由，表示暫不發放現金給全民，但隨即在昨日改口。對此，TPOC台灣議題研究中心今（4）日公布輿論調查顯示，在此議題上，蔡英文聲量雖是最高，但因態度反覆，導致好感度以0.2敬陪末座。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計去年12月20日至1月2日期間的網路輿情討論聲量，並分析朝野政治人物在稅收超徵、還稅於民議題上的網路正負聲量及好感度排名。

調查結果顯示，在相關議題上，聲量最高的前5名分別為蔡英文、國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇、民進黨候選人吳怡農、行政院長蘇貞昌、民進黨立委何志偉。值得注意的是，王鴻薇12月20日便召開記者會公布「還稅於民」政見，首先表態的舉動也讓她聲量超過4200則，好感度更達0.35位居前段班，反觀蔡英文因態度反覆，總聲量雖以約1.4萬遠超其他人，但好感度僅0.2敬陪末座。

TPOC台灣議題研究中心分析去年12月25日至1月3日期間，蔡英文在網路上的好感度趨勢，發現蔡12月27日宣布恢復1年期義務役時，因該政策方向與主流民意較為吻合，當日好感度仍有0.4，隨後針對民眾期盼的普發現金始終未正面表態，讓她在元旦當日的好感度僅剩0.28，隔日更跌至0.26，直至3日表示將發現金，好感度才回溫至0.31。調查顯示，蔡英文一周數變的搖擺立場，使好感度一路下探。