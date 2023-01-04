新制教召又被譽為「史上最硬教召」，一名男網友分享，剛退伍半年的表弟近日收到一張「112年度動員召集預告書」，並為此感到憂心，看著心神不寧的表弟，原PO就直接幫表弟登入教召系統查詢，結果不需要教召，讓他開心直呼表弟今年都沒事了。引起網友熱烈討論，不少人笑說，表哥太壞了，誰都知道教召系統的都市傳說，只要登錄去查，就等於是報名教召。

一名男網友今在PTT上分享說，小表弟義務役結訓半年，最近很緊張的訊息他說，突然收到「112年度動員召集預告書」，不知道要幹嘛，因此善良的原PO就幫表弟登錄教召系統查詢，結果顯示「112年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」。

男網友表示，他將查詢教召系統的結果截圖給了表弟，上面明確寫著他不是今年教召的對象，這樣一來，表弟今年是不是就確定沒事了？不過，原PO也好奇詢問說，到底什麼是「動員召集預告書」，因為他結訓2年至今都沒有收到過。

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，原PO真的太壞了，託你的福「表弟穩了」，穩去教召了。「表哥真壞」、「恭喜報名成功」、「說明今年你在抽籤中獎名單內，接下來就看你家祖先給不給力了」。

動員召集預告書。（圖／翻攝自國防部）

國防部自106年起依召集規則第六條，都會寄送「動員召集預告書」給被納入年度動員召集名冊的人員，主要目的是預告戰爭爆發的時候，應該報到的單位與地點。每年年初都會採郵寄方式寄送給後備軍人們，以縮短動員時間。

此外，查詢「教召系統」等於是報名教召的說法，其實是都市傳說，過去不論是在臉書或PTT都曾引起討論，不少人煞有其事地說，手癢上去查，結果就收到教召通知單。不過，國防部曾闢謠說，國軍以電腦系統選員參加教召，教召次數都是公平合理的，只要合乎後備軍人身分都是選員對象。